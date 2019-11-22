Лукашенко потребовал сохранить село и учитывать интересы людей при проведении реформ в АПК Витебской области

22 ноября, Витебск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области потребовал обязательно сохранить село и учитывать интересы людей при проведении любых преобразований, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства внимательно и подробно ознакомился с тем, как работают созданные ранее в области интеграционные холдинги, их проблемами и экономическими показателями. Детально успешным опытом работы холдинга поделилась генеральный директор ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" Анна Норкус. По мнению главы государства, модель работы этого холдинга является эффективной, и она может стать примером для других. Особенно правильным Президент считает решение ставить во главе холдинга перерабатывающие предприятия и под их потребности развивать сырьевую базу, которая формируется из различных хозяйств.

"Хорошо, пошли вы этим путем, - сказал Александр Лукашенко. - Поставили во главе переработку. И идите так же, формируйте группу специалистов".

При этом Александр Лукашенко сделал акцент на необходимости развивать село и учитывать интересы людей. "Меня все-таки беспокоит, что будет там, сохранится ли село в Витебской области? Меня как Президента это беспокоит. И люди интересуют. Это главное, это основа".

Одно из требований Президента касалось создания благоприятных условий, чтобы привлекать на работу в интеграционные структуры профессионалов, которые могут наладить эффективную работу. "Они же силой не пойдут, - сказал он. - Вы с ними договоритесь. А договоритесь, если им хорошо заплатите, за зарплату. Где-то, может, и квартиру дать. Специалистам надо платить. Специалисты во всем мире очень дорого стоят. Найдите не родственников, не сыновей, не любовниц, не любовников, а хороших специалистов и направьте туда".

Александр Лукашенко, анализируя работу интеграционных структур Витебской области, отметил, что не видит целесообразности в создании над ними еще одной структуры, которая их объединит. Нужно добиться результатов работы от уже существующих холдингов. "Меня интересует одно: почему мы создаем гиперхолдинг, нарушаем управляемость областью вообще и даже структуру власти, вызывая неудовлетворение председателей райисполкомов и многих специалистов, а не идем шаг за шагом? Они (интеграционные структуры. - Прим. БЕЛТА) созданы, функционируют, а отдачи от них нет. Почему их не заставили работать, повторяя опыт (успешных предприятий типа "Витебской бройлерной птицефабрики". - Прим. БЕЛТА)?" - отметил Президент.-0-