На учебу, как в храм, надо приходить с чистыми помыслами - Лукашенко потребовал усилить дисциплину в школе

2 сентября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения средней школы №93 Минска потребовал усилить дисциплину в учебных учреждениях, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства констатировал, что дисциплина в школе сильно упала, поэтому министру образования, губернаторам и мэру Минска поставлена задача принять меры для усиления порядка и дисциплины в учебных учреждениях.

"Школа - это храм. Туда надо приходить с чистыми помыслами - учиться, а не покуривать в туалете и заниматься непонятно чем", - подчеркнул Президент. Глава государства обратил внимание, что соблюдение дисциплины должно быть нацелено именно на то, чтобы дети в школе занимались получением знаний, ответственны за это прежде всего учителя и руководство школ.

"Организуйте таким образом ребят, чтобы ваша школа была и впредь такой новой и красивой", - сказал Президент, обращаясь к собравшимся на торжественное открытие школы №93 Минска. "Это касается всех", - добавил он.-0-

Лукашенко призывает учеников получать в школе максимум знаний "Если вы хотите быть конкурентными в жизни, при всей сложности, нежелании порой учиться, тяжести образования надо себя заставить хотя бы прилично закончить школу и получить знания", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко провел для старшеклассников первый урок Александр Лукашенко зашел в один из классов и присоединился к учебному процессу, вызвал нескольких учеников к доске, чтобы обменяться мнениями. Речь шла об учебе в школе, выборе будущей профессии, занятиях спортом, вопросах экологии и многом другом.

Лукашенко потребовал обеспечить одинаковое питание для всех детей в школах Главе государства продемонстрировали блюда из школьного меню. Был поднят вопрос разницы в подходах к обеспечению питанием учеников. Стоимость питания детей в школах оплачивают родители.

Лукашенко рассказал о возможности изменений в антинаркотическом законодательстве Разговор зашел о здоровом образе жизни, вреде чрезмерного употребления алкоголя и курения. "Про наркотики просто даже говорить не хочу. Недавно мы законы приняли жесточайшие.