Лукашенко поздравил Александра Малинина с 60-летием

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Александра Малинина с 60-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Любовь многочисленных поклонников в России и за ее пределами, признание высокого исполнительского мастерства в профессиональной среде - заслуженная награда за Ваш яркий талант и уникальную манеру исполнения. Вы создали множество музыкальных произведений, которые покорили слушателей энергией, оптимизмом и истинным гуманизмом", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что проникновенное, искреннее творчество народного артиста России и в дальнейшем будет радовать публику, способствовать укреплению культурных связей между народами Беларуси и России.

Александр Лукашенко пожелал Александру Малинину доброго здоровья, счастья, успехов в реализации всех планов и начинаний.-0-