Лукашенко поздравил Александра Малинина с 60-летием

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Александра Малинина с 60-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Любовь многочисленных поклонников в России и за ее пределами, признание высокого исполнительского мастерства в профессиональной среде - заслуженная награда за Ваш яркий талант и уникальную манеру исполнения. Вы создали множество музыкальных произведений, которые покорили слушателей энергией, оптимизмом и истинным гуманизмом", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что проникновенное, искреннее творчество народного артиста России и в дальнейшем будет радовать публику, способствовать укреплению культурных связей между народами Беларуси и России.
Александр Лукашенко пожелал Александру Малинину доброго здоровья, счастья, успехов в реализации всех планов и начинаний.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4045 BYN
|2.4 BYN
|2.407 BYN
|USD
|2.1222 BYN
|2.12 BYN
|2.126 BYN
|RUB
|3.1867 BYN
|3.178 BYN
|3.193 BYN