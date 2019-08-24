Лукашенко поздравил гребцов с уверенными выступлениями и золотыми медалями в первый день финалов на ЧМ

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление членам национальной команды по гребле на байдарках и каноэ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Поздравляю вас с уверенными выступлениями в первый день финальных заездов чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде. Золото Елены Ноздревой, Ольги Худенко и Марины Литвинчук, а также серебро Никиты Борикова - хороший задел перед важнейшими гонками, в которых будут разыграны не только медали планетарного первенства, но и лицензии на Олимпиаду 2020 года. Убежден, что наша команда способна обеспечить максимальный результат благодаря слаженной работе под руководством опытных наставников", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал членам национальной команды крепкого здоровья, благополучия и ярких побед.

Белорусы завоевали три медали на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ Чемпионкой планеты стала Алена Ноздрева, победившая в финальном заезде на каноэ-одиночке на 500 м с результатом 2 мин. 00,73 сек.

Президент направил персональные поздравления обладателям золотых медалей.

"Вы достойно и уверенно провели финальный заезд, опередив сильнейших соперниц, и в очередной раз подтвердили высочайший класс отечественной гребной школы. Спасибо вам и вашим тренерам за прекрасный результат", - отметил глава государства в поздравлении Ольге Худенко и Марине Литвинчук.

Президент также поздравил с завоеванием золотой медали Елену Ноздреву: "Ты стремительно ворвалась в элиту мировой гребли, показывая прекрасную физическую подготовку, проявляя сильный характер и несгибаемую волю к победе. Желаю тебе крепкого здоровья, удачи и успехов на пути к олимпийским вершинам. Так держать!"-0-

Алена Ноздрева (центре). Фото Planet Canoe