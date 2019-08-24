ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 24 августа 2019
Минск Малооблачно +23°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:09 Мед из-под Гродно будут поставлять на японский рынок Регионы
15:21 Хоккеисты минского "Динамо" потерпели третье поражение в Кубке Латвийской железной дороги, уступив рижским одноклубникам Спорт
15:07 Лукашенко поздравил гребцов с уверенными выступлениями и золотыми медалями в первый день финалов на ЧМ Президент
14:52 Тысячи людей собрались на праздновании 500-летия Ивацевичей Регионы
14:41 Умер народный артист России Виталий Логвиновский В мире
14:33 Белорусы завоевали два золота на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ Спорт
14:14 Китайская биатлонистка выиграла спринт на юниорском первенстве мира в "Раубичах" Спорт
13:32 В Минске открыли "Грузінскі дом" Общество
12:35 Травы второго укоса убраны в Брестской, Гомельской и Минской областях Экономика
12:27 Повторная стыковка "Союза" с МКС намечена на 26 августа Технологии
12:17 Проведение Международного олимпийского дня стало доброй традицией для Беларуси Спорт
11:54 Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский выиграл юниорский спринт летнего ЧМ Спорт
11:48 Минобороны России сообщило об успешном учебном пуске баллистических ракет В мире
11:34 В США зарегистрировали первую смерть после курения вейпа В мире
11:11 Без осадков и до +27°С ожидается в Беларуси 25 августа Общество
10:53 "Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог пристыковаться к МКС Технологии
10:31 Под Брестом дети ловили раков и нашли гранату времен войны Происшествия
10:27 Белорусские баскетболистки победили израильтянок на юношеском чемпионате Европы в дивизионе В Спорт
10:21 Массовая уборка зерновых завершается в Беларуси Экономика
10:02 Илья Ивашко и Егор Герасимов прошли в основную сетку US Open Спорт
09:54 Акция по безопасности детей на воде пройдет в минском аквапарке Регионы
09:46 Движение грузовиков через белорусско-литовскую границу может быть затруднено Общество
09:41 Белорусский пловец Арсений Боржаков квалифицировался в финал юниорского ЧМ Спорт
09:38 Вкусно, музыкально и душевно - в Минске состоится пятый фестиваль "Тбiлiсоба" Регионы
09:16 Международный олимпийский день пройдет сегодня в Минске Спорт
09:05 Лукашенко рассчитывает на укрепление стратегического партнерства с Украиной Президент
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Регионы
09:00 Картина дня: Лукашенко о повышении зарплат, льготы после армии и ЧМ по биатлону в "Раубичах" Общество
00:59 ФОТОРЕПОРТАЖ: Показ работ белорусских дизайнеров прошел в кукурузном поле Регионы
00:30 В одном из регионов Бразилии объявили режим ЧС из-за пожаров в Амазонии В мире
Все новости
Все новости
Президент
24 августа 2019, 15:07

Лукашенко поздравил гребцов с уверенными выступлениями и золотыми медалями в первый день финалов на ЧМ

Фото Planet Canoe
Фото Planet Canoe

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление членам национальной команды по гребле на байдарках и каноэ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Поздравляю вас с уверенными выступлениями в первый день финальных заездов чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде. Золото Елены Ноздревой, Ольги Худенко и Марины Литвинчук, а также серебро Никиты Борикова - хороший задел перед важнейшими гонками, в которых будут разыграны не только медали планетарного первенства, но и лицензии на Олимпиаду 2020 года. Убежден, что наша команда способна обеспечить максимальный результат благодаря слаженной работе под руководством опытных наставников", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал членам национальной команды крепкого здоровья, благополучия и ярких побед.

Белорусы завоевали три медали на ЧМ по гребле на байдарках и каноэБелорусы завоевали три медали на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионкой планеты стала Алена Ноздрева, победившая в финальном заезде на каноэ-одиночке на 500 м с результатом 2 мин. 00,73 сек.

Президент направил персональные поздравления обладателям золотых медалей.

"Вы достойно и уверенно провели финальный заезд, опередив сильнейших соперниц, и в очередной раз подтвердили высочайший класс отечественной гребной школы. Спасибо вам и вашим тренерам за прекрасный результат", - отметил глава государства в поздравлении Ольге Худенко и Марине Литвинчук.

Президент также поздравил с завоеванием золотой медали Елену Ноздреву: "Ты стремительно ворвалась в элиту мировой гребли, показывая прекрасную физическую подготовку, проявляя сильный характер и несгибаемую волю к победе. Желаю тебе крепкого здоровья, удачи и успехов на пути к олимпийским вершинам. Так держать!"-0-

Алена Ноздрева (центре). Фото Planet Canoe
Алена Ноздрева (центре). Фото Planet Canoe

Теги
гребля гребля на байдарках гребля на каноэ Лукашенко поздравления
Новости рубрики Президент
Фото из архива Лукашенко рассчитывает на укрепление стратегического партнерства с Украиной
Владимир Моисеенко. Фото из архива Владимир Моисеенко освобожден от должности заместителя председателя Госпогранкомитета
Фото из архива Лукашенко напомнил о задаче по повышению зарплат низкооплачиваемых категорий работников
Александр Лукашенко и Сергей Румас Комплекс белорусско-российских отношений стал главным вопросом на встрече Лукашенко с Румасом
Александр Лукашенко и Мамука Бахтадзе Беларусь продолжит настойчиво развивать отношения с Грузией - Лукашенко
Александр Лукашенко "Второй раз за неделю попадаю в рай" - чем Лукашенко удивило Ивье и его жители
Главное
Александр Лукашенко и Мамука Бахтадзе Беларусь продолжит настойчиво развивать отношения с Грузией - Лукашенко
Массовая уборка зерновых завершается в Беларуси
Проведение Международного олимпийского дня стало доброй традицией для Беларуси
Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский выиграл юниорский спринт летнего ЧМ
Топ-новости
Лукашенко поздравил гребцов с уверенными выступлениями и золотыми медалями в первый день финалов на ЧМ
Комплекс белорусско-российских отношений стал главным вопросом на встрече Лукашенко с Румасом
Кочанова: для развития каждого района необходимо делать ставку на перспективные точки роста
В Минске открыли "Грузінскі дом"
Белорусы завоевали два золота на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
Румас: идет диалог с торговыми сетями, рост цен на социально значимые товары приостановится
Правительство займется предприятиями со средней зарплатой ниже Br500
Дарье Домрачевой вручили Малый хрустальный глобус в гонке преследования сезона-2014/2015
Анастасия Шкурдай завоевала серебро юниорского ЧМ по плаванию в Венгрии на дистанции 50 м баттерфляем
Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября
Беларусь и Грузия рассчитывают выйти на товарооборот $200 млн
Белорусы завоевали три медали на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
Госзаказ по зерну в Минской области выполнен на 100%, в Брестской и Гродненской - на 95%
Минобороны прорабатывает вопрос снижения платы за обучение отслужившим в армии
Белорусский биатлонист Никита Лобастов завоевал золото в суперспринте юниорского летнего ЧМ в "Раубичах"
Афиша
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Уборочная кампания Беларусь помнит Строительство АЭС в Беларуси Содействие занятости населения
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.