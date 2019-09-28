Лукашенко поздравил члена Совета Федерации России Николая Рыжкова с юбилеем

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николая Рыжкова с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваш профессиональный путь - яркий пример достойного и бескорыстного служения государственным интересам. Присущие вам самоотдача, преданность делу и активная гражданская позиция заслуживают искреннего уважения, - говорится в поздравлении. - Убежден, что ваш политический авторитет и богатый жизненный опыт будут и в дальнейшем всемерно содействовать развитию белорусско-российских отношений на принципах стратегического партнерства".

Александр Лукашенко пожелал Николаю Рыжкову крепкого здоровья, добра и позитивного настроения.

Николай Рыжков - известный государственный и политический деятель, в 1955-1991 годах являлся членом КПСС, с 1985 по 1991 год руководил Советом Министров СССР. Избирался депутатом Государственной Думы. С 2003 года является членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Белгородской области. Работает в комитете по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. В этом году Николай Рыжков отмечает 90-летие.-0-