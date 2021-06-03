Лукашенко поздравил экс-руководителя Кубы Рауля Кастро Руса с 90-летием

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Рауля Кастро Руса с 90-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Для миллионов людей во всем мире вы стали блестящим примером пламенного патриота и героем борьбы за свободу Родины. В это непростое время вы являетесь настоящей опорой нации, мудрым руководителем, который воспитал новое поколение кубинских революционеров - достойных продолжателей дела их отцов и дедов", - говорится в поздравлении.

Глава государства поблагодарил Рауля Кастро Руса за личный бесценный вклад в развитие и укрепление белорусско-кубинских отношений во всех сферах взаимного интереса и пожелал политику здоровья и дальнейших успехов на пути служения стране и народу.-0-