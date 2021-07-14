Лукашенко поздравил французов с национальным праздником и поблагодарил за светлые чувства к Беларуси

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил французский народ с Национальным праздником Французской Республики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваше государство играет особую роль в Европе и мире, делает неоценимый вклад в дело безопасности, развития гуманитарного сотрудничества и контактов между людьми. Мы благодарны обычным французам за их искренние сердца, помощь и светлые чувства к Беларуси", - говорится в поздравлении.

Глава белорусского государства напомнил, что в этом году в обеих странах отмечают годовщины значимых событий двух мировых войн, уничтоживших десятки миллионов человеческих судеб. "Нужно помнить такие страницы истории, чтобы понять, какую высокую цену наши народы заплатили за независимость. Быть осторожными и рассудительными, стремясь за кем-то к изменениям, чтобы под этим флагом не потерять больше, чем приобрести", - обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что предкам белорусов и французов помогли выстоять, вернуться к нормальному образу жизни огромная любовь к своей родине, взаимная поддержка, понимание друг друга. "Многие белорусы воевали за Францию, французские братья отстаивали нашу белорусскую землю. Мы, наследники победителей, помним, ценим и гордимся этим", - подчеркнул он.

Президент Беларуси пожелал народу Франции солидарности, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой.-0-