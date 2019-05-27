Лукашенко поздравил Гитанаса Науседу с избранием на должность Президента Литвы

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Гитанаса Науседу с избранием на должность Президента Литовской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

На президентских выборах в Литве победил Гитанас Науседа Второй тур президентских выборов прошел в воскресенье, 26 мая. Явка, по данным Главной избирательной комиссии, составила 53,43%. Это ниже, чем в первом туре выборов две недели назад, но выше, чем во втором туре президентских выборов в 2014 году.

"Очень рассчитываю, что ваша деятельность на этой высокой должности будет способствовать налаживанию конструктивных белорусско-литовских контактов в целях решения существующих между нашими странами вопросов и повышения уверенности и безопасности в регионе", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества с Литвой на принципах равенства и добрососедства в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях.

"Очень надеюсь на продолжение двустороннего диалога, в том числе и на гостеприимной белорусской земле", - подчеркнул Президент.-0-