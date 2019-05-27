Лукашенко поздравил Гитанаса Науседу с избранием на должность Президента Литвы

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Гитанаса Науседу с избранием на должность Президента Литовской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Очень рассчитываю, что ваша деятельность на этой высокой должности будет способствовать налаживанию конструктивных белорусско-литовских контактов в целях решения существующих между нашими странами вопросов и повышения уверенности и безопасности в регионе", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества с Литвой на принципах равенства и добрососедства в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях.
"Очень надеюсь на продолжение двустороннего диалога, в том числе и на гостеприимной белорусской земле", - подчеркнул Президент.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3266 BYN
|2.324 BYN
|2.329 BYN
|USD
|2.0779 BYN
|2.076 BYN
|2.08 BYN
|RUB
|3.2242 BYN
|3.219 BYN
|3.225 BYN