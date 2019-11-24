Лукашенко поздравил коллектив футбольного клуба "Динамо-Брест" с завоеванием золотых медалей чемпионата Беларуси

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив футбольного клуба "Динамо-Брест" с завоеванием золотых медалей чемпионата Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Футболисты брестского "Динамо" впервые стали чемпионами Беларуси Набрав 72 очка, брестское "Динамо" стало недосягаемо для преследователя 15-кратного чемпиона Беларуси борисовского БАТЭ, который с 2006 года никому не отдавал пальму первенства.

"За короткое время в Бресте создана отличная команда, которая составила реальную конкуренцию лидерам белорусского футбола, привнесла в чемпионат новые идеи и яркие эмоции. Благодаря профессиональному подходу вы смогли без государственного финансирования уверенно стать на ноги, покорить сердца многочисленных болельщиков, до отказа заполняющих трибуны спорткомплекса "Брестский", - говорится в поздравлении.

"Вы доказали, что мечты становятся реальностью, а цель достижима, если двигаться к ней настойчиво и решительно", - подчеркнул глава государства.

Он выразил пожелание, чтобы успех команды из города над Бугом послужил примером для других клубов и дал новый импульс развитию футбола. Дружному и трудолюбивому коллективу "Динамо-Брест" Президент пожелал не сбавлять обороты и громко заявить о себе на европейском уровне.-0-