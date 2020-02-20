Лукашенко поздравил коллектив Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы с 80-летием вуза

20 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Гродненского государственного университета имени Янки Купалы с 80-летием со дня основания вуза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Коллектив университета успешно создает его современную историю благодаря сохранению лучших традиций отечественного образования, постоянному совершенствованию и новаторству, отметил глава государства.
"Сегодня университет по праву признан одним из ведущих вузов страны, является центром научной, инновационной и творческой жизни региона. Его высокий статус и достойные позиции в международных рейтингах подтверждают профессиональные достижения многих поколений выпускников", - говорится в поздравлении.
Президент выразил уверенность, что мастерство и преданность своему делу преподавателей, талант и стремление к знаниям студентов всегда будут служить важнейшим стратегическим целям страны - интеллектуальному развитию нации, подготовке специалистов с государственным мышлением и желанием трудиться во благо родной Беларуси.-0-