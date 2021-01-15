Лукашенко поздравил коллектив "Сельской газеты" со 100-летием со дня выхода первого номера

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив редакции газеты "Сельская газета" с 100-летием со дня выхода первого номера. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"На протяжении целого века ваше издание ведет летопись белорусской деревни, отстаивает интересы сельских тружеников. Глубокое уважение к их работе - неизменное кредо журналистов "сельчанки", благодаря которому вы заслужили преданность читателей, - говорится в поздравлении. - В подшивках издания разных лет - яркие иллюстрации исторических этапов восхождения отечественного агропромышленного комплекса от сохи и косы к высокотехнологичному экспортно ориентированному производству и лидерским позициям на мировом рынке продовольствия".

Александр Лукашенко выразил убеждение, что и в дальнейшем издание будет трибуной для человека, крепко стоящего на земле, продолжит вносить вклад в реализацию государственных программ по эффективному развитию сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности страны.

Глава государства пожелал коллективу и ветеранам газеты крепкого здоровья и новых журналистских успехов во имя процветания независимой Беларуси.-0-