Лукашенко поздравил коллектив витебского госпиталя инвалидов ВОВ "Юрцево" с 80-летием учреждения

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Витебского областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны "Юрцево" с 80-летием со дня основания учреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства напомнил, что история госпиталя началась в первые годы войны, когда врачи и медсестры самоотверженно спасали жизни бойцов, поднимали их моральный дух. "В этом ежедневном труде без сна и отдыха военные медики приближали Великую Победу, а потом помогали победителям вернуться к мирной жизни и семьям", - отметил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что, сохраняя традиции милосердия, используя новейшие технологии лечения и методы обследования, сотрудники госпиталя все эти годы оказывают медицинскую помощь военнослужащим, среди которых и ветераны различных войн.

"Благодарю за профессионализм и выбор высокой миссии спасения жизней и сохранения здоровья тех, кто завоевал мир и спокойствие на родной земле, стоял у истоков создания нашего независимого государства, кто сегодня защищает Отечество", - говорится в поздравлении.-0-