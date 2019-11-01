Лукашенко поздравил коллектив Витебской академии ветеринарной медицины с 95-летием со дня основания вуза

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Витебской ордена "Знак Почета" государственной академии ветеринарной медицины с 95-летием со дня основания учреждения образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вуз прошел большой и славный путь от института до крупнейшего в Беларуси академического комплекса по подготовке квалифицированных кадров в области ветеринарии и зоотехники, дал путевку в жизнь более чем 35 тысячам высококлассных специалистов", - говорится в поздравлении.

Профессорско-преподавательский состав академии внес весомый вклад в развитие отечественной науки. "В вузе сформировались авторитетные научные школы, успешно работающие над решением актуальных проблем агропромышленного производства. Их инновационные разработки отвечают мировым стандартам, содействуют эффективному развитию животноводческой отрасли и обеспечению экспорта сельскохозяйственной продукции, - подчеркнул Президент. - Убежден, использование новейших методик, огромный педагогический опыт и творческий созидательный потенциал позволят вашему коллективу и в дальнейшем добиваться высоких результатов".

Александр Лукашенко пожелал всем студентам, преподавателям, сотрудникам академии здоровья, счастья и успешной реализации намеченных планов.-0-