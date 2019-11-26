Лукашенко поздравил коллектив журнала "Алеся" с 95-летием со дня выхода первого номера

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив журнала "Алеся" с 95-летием со дня выхода в свет первого номера отечественного издания для женщин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Его история началась с инициативы, что прозвучала на I Всебелорусском съезде работниц и крестьянок в марте 1924 года, когда было решено создать именно женское периодическое издание", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что за годы существования журнал несколько раз менял название, но не потерял своей сути. Как и десятилетия назад, он успешно способствует улучшению положения женщин в обществе, показывает их как активных участниц политической, социальной и культурной жизни страны.

"Не будет преувеличением сказать, что "Алеся" сформировала несколько поколений белорусок - энергичных, образованных и ответственных. Издание и сегодня вносит весомый вклад в создание светлого, благородного образа белорусской женщины, воспитание нашей молодежи и популяризацию семейных ценностей", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко уверен, что творческий коллектив журнала и в дальнейшем будет верен своим профессиональным обязанностям и хорошим традициям. Он пожелал авторам и читателям "Алеси" счастья, благополучия и дальнейших успехов на благо родной Беларуси.-0-