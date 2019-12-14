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14 декабря 2019, 09:07

Лукашенко поздравил митрополита Филарета с днем тезоименитства

Митрополит Филарет. Фото из архива
Митрополит Филарет. Фото из архива

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси с днем тезоименитства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

"Многолетнее архипастырское служение сроднило вас с Беларусью и ее народом, стало эпохой истинного расцвета православия. Благодаря вашим трудам и отеческим стараниям в нашей стране появились новые епархии и приходы, монастыри и духовные школы, восстановлены христианские святыни, укрепился межконфессиональный диалог", - говорится в поздравлении.

Президент отметил особое отношение митрополита Филарета к людям, его неизменное мудрое руководство на пути сохранения веры, идеалов добра и справедливости, что вызывает искренний отклик в сердцах белорусов, помогает им найти истинные духовные и нравственные ориентиры.

"Пусть ваша молитвенная помощь и далее способствует поддержанию мира и согласия на нашей земле", - подчеркнул Александр Лукашенко и пожелал митрополиту Филарету крепкого здоровья и безграничных духовных сил.-0-

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