Лукашенко поздравил народ Польши с Национальным праздником независимости

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко от имени миролюбивого и многонационального народа Беларуси и себя лично поздравил народ Польши с Национальным праздником независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Издревле наши нации связывают прочные узы, основанные на общности духовных и культурных ценностей, добрососедских гуманитарных и экономических контактах, - говорится в поздравлении. - На протяжении столетий белорусско-польское взаимодействие приобретало дополнительную значимость благодаря бесценным капиллярам разнообразных человеческих отношений".

Президент Беларуси выразил уверенность, что и в нынешних обстоятельствах, несмотря на политическую конъюнктуру, жесткие вызовы и угрозы, путем открытости и рационального диалога, непредвзятого взгляда на прошлое и современность народы двух стран способны вместе реализовать прагматичные объединительные идеи.

"Убежден, что принципы невмешательства во внутренние дела, знаковые инвестиционные проекты, совместная работа на международной арене на пользу стабильности и безопасности послужат настоящему укреплению независимости и суверенитета наших стран, станут твердым фундаментом для сохранения мира и конструктивного сотрудничества", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Белорусский лидер пожелал народу Польши солидарности, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.-0-