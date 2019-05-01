1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Ядвигу Поплавскую с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Благодаря исключительному таланту и работоспособности Вы стали образцом высокого профессионального мастерства, примером преданного и неутомимого служения национальному искусству",- говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что многолетняя плодотворная творческая деятельность артистки является яркой страницей в истории белорусской эстрады. "Каждой песне Вы отдаете частицу своего сердца, зачаровывая слушателей не только чудесным голосом, но и богатством чувств, удивительной красотой женской души, способной надеяться, верить и любить", - отметил Президент.
Александр Лукашенко пожелал Ядвиге Поплавской крепкого здоровья, успехов и добра.-0-
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