Лукашенко поздравил Папу Римского с рождественскими и новогодними праздниками

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил послание Папе Римскому Франциску по случаю рождественских и новогодних праздников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Отношения Беларуси и Ватикана всегда имеют для нас особое значение. Мы многое делаем вместе для защиты наиважнейших общечеловеческих ценностей - совместными усилиями достигнуты ощутимые результаты в борьбе с торговлей людьми, поддержке традиционной семьи", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что деятельность Святого Престола откликается в сердцах многих жителей Беларуси, где католицизм является второй по величине конфессией. А белорусским правительством предпринимаются последовательные шаги по созданию благоприятных условий для деятельности Римско-католической церкви, поощрения активности представителей Ватикана, нацеленной на содействие миру и согласию.

Александр Лукашенко отметил, что рассчитывает на молитву Папы Римского в поддержку Беларуси и личную встречу с понтификом. Президент также

передал главе Римско-католической церкви благодарность за вклад в развитие открытых и дружественных белорусско-ватиканских отношений.-0-