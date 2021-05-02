Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с Пасхой

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой Господней. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Время этого праздника совпадает с весенним пробуждением природы. Вместе с согретой солнцем землей наполняются светом озаренные вестью о чудесном Христовом Воскресении души верующих", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что много веков назад христианство стало для белорусов и россиян краеугольным камнем общих культурных, исторических, семейных ценностей. "Древние традиции православия объединяют жителей двух стран, помогают с достоинством пройти любые испытания, укрепляют наше общее стремление жить в мире и согласии", - подчеркнул Президент.

"Пусть радость этих светлых дней приумножит ваши духовные силы для подвижнического служения на благо Православной Церкви и братских народов Беларуси и России", - пожелал Патриарху Александр Лукашенко.-0-