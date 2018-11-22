Лукашенко поздравил Президента Ливана с национальным праздником - Днем Независимости

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Ливанской Республики Мишеля Наима Ауна с национальным праздником этой страны - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Убежден, что дружественные белорусско-ливанские отношения будут и далее развиваться ради процветания обеих стран", - говорится в поздравлении.
Глава белорусского государства пожелал ливанскому лидеру крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу Ливана - мира и благополучия.-0-
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