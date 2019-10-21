Лукашенко поздравил Президента Мозамбика с победой его партии на выборах и переизбранием на должность

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Мозамбика Филипе Ньюси с уверенной победой партии "Фронт освобождения Мозамбика" на всеобщих выборах и переизбранием на высокую политическую должность главы государства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Убедительная поддержка граждан свидетельствует о правильности курса на укрепление государства и мобилизацию общества на решение актуальных социально-экономических задач, - говорится в поздравлении. - Надеюсь, что отношения дружбы и доверия между Беларусью и Мозамбиком будут и в дальнейшем способствовать эффективному использованию потенциала двустороннего сотрудничества в различных отраслях".

Александр Лукашенко пожелал Филипе Ньюси крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности.-0-