Лукашенко поздравил работников и ветеранов "Белгосстраха" с 100-летием предприятия

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия "Белгосстрах" с 100-летием со дня основания предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Век - это более чем солидный срок функционирования на страховом рынке. Год за годом вы кропотливо зарабатывали деловую репутацию, накапливали практический опыт, внедряли самые передовые формы и методы работы с клиентами и партнерами, - отметил глава государства. - Сегодня "Белгосстрах" по праву занимает позицию флагмана в отрасли, став одним из самых узнаваемых брендов нашей страны".

Александр Лукашенко выразил убежденность, что и в дальнейшем большой и дружный коллектив сохранит традиции компании‚ главными из которых всегда были надежность, клиентоориентированность и высокое качество услуг‚ а также продолжит развиваться и совершенствоваться на благо Беларуси и ее народа.-0-