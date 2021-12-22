22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником - Днем энергетика. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вы трудитесь в стратегически важной отрасли отечественной экономики и по праву можете гордиться своими достижениями, - отметил глава государства. - В Беларуси успешно функционирует первый блок АЭС, постоянно модернизируется сетевая инфраструктура. В результате все наши предприятия, объекты социальной сферы, жилой фонд в полной мере обеспечены теплом и электроэнергией, а республика является надежным ее экспортером".

Александр Лукашенко выразил убежденность, что накопленный опыт и сложившиеся трудовые традиции позволят организациям энергосистемы и далее ставить перед собой амбициозные задачи и эффективно их решать, способствуя развитию и процветанию родной Беларуси.

Президент пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и счастья.-0-