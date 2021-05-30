30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Сегодня сложно переоценить значение химической и нефтехимической отрасли для экономики Беларуси, - отметил глава государства. - Ваши предприятия выпускают более 500 наименований продукции, без которой невозможно представить себе современную жизнь и дальнейшее развитие промышленного сектора, машиностроения, жилищно-коммунального комплекса, сельского хозяйства, оборонных, космических технологий и многих других направлений".

Александр Лукашенко подчеркнул, что благодаря ветеранам, заложившим прочную основу работы отрасли, а также труду нынешних ученых и специалистов-практиков на отечественных производствах идет постоянная модернизация, внедряются инновации, что позволяет успешно поставлять продукцию более чем в 90 стран и уверенно смотреть в будущее.

"Убежден, что и в дальнейшем ваши дружные коллективы продолжат вносить весомый вклад в процветание государства", - подчеркнул Президент.-0-