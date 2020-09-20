20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности с профессиональным праздником, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

"Наша страна всегда славилась своими природными богатствами, и особое место среди них занимает белорусский лес. Это значимый и экологический ресурс, ценнейшее наследие, которое мы должны сохранить и передать потомкам, - отмечается в поздравлении. - В Беларуси применяются передовые технологии создания, восстановления, охраны и защиты лесов. Цифровые разработки учета древесины обеспечивают эффективный контроль за ее перемещением и использованием. Это позволяет выпускать на современных модернизированных предприятиях сферы конкурентоспособную и качественную продукцию, география экспорта которой охватывает более 60 стран мира".

Как отметил глава государства, отрасль динамично развивается, строятся новые производства, создаются рабочие места, в основном в небольших городах и сельской местности.

Александр Лукашенко убежден, что и в дальнейшем почти 70 тыс. тружеников лесного комплекса и деревообрабатывающей промышленности сделают все, чтобы Беларусь оставалась такой же успешной, прекрасной и зеленой страной.

Президент пожелал всем крепкого здоровья, профессиональных побед и благополучия.-0-