Лукашенко поздравил работников органов государственной статистики с профессиональным праздником

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов государственной статистики с профессиональным праздником - Днем работников государственной статистики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера."Актуальная, объективная и качественная информация, которую предоставляет ваше ведомство, является одной из важнейших составляющих системы государственного управления. Статистика не только отражает экономическое и социальное развитие страны, но и помогает найти самые перспективные точки роста для улучшения качества жизни ее граждан", - говорится в поздравлении.Александр Лукашенко отметил, что на протяжении многих лет отечественные специалисты сохраняют лучшие традиции, приумножают накопленный опыт, внедряют новейшие технологии. "Их профессионализм и компетентность по праву оценены и востребованы мировым статистическим сообществом в рамках интеграционного и международного сотрудничества", - подчеркнул глава государства.Президент выразил убеждение, что и в дальнейшем честность, скрупулезность, преданность любимому делу, твердая гражданская позиция позволят работникам органов государственной статистики справляться со всеми поставленными задачами.-0-