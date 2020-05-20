Лукашенко поздравил соотечественников с 500-летием Жировичского монастыря

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное послание соотечественникам по случаю 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летия основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что нерукотворный образ Пресвятой Богородицы на гранитном камне является одной из главных православных святынь Беларуси, почитаемых во всем христианском мире.

"Осознавая важное значение духовной составляющей в формировании традиций белорусского народа и сохранении его культурного наследия, государство оказывает всемерную поддержку в восстановлении Жировичской обители. Неустанные молитвенные труды ее насельников пробуждают в людях добро и любовь, надежду и милосердие, объединяют перед лицом любых испытаний", - говорится в поздравлении.

Президент выразил уверенность, что монастырь и далее будет оставаться ведущим центром православного просвещения, поддерживать национальные традиции толерантности и веротерпимости, содействовать упрочению этноконфессионального согласия и стабильности в обществе.

"Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой веры, успехов во всех начинаниях во имя высоких идеалов христианства и процветания белорусского народа", - подытожил Александр Лукашенко.-0-

Православные верующие празднуют явление Жировичской иконы Божией Матери Икона находится в Успенском соборе Жировичского монастыря и считается покровительницей Беларуси. Святыня почитается православной и греко-католической церквями как чудотворная и входит в число ста самых значимых и почитаемых православных образов мира.