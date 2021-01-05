Лукашенко поздравил соцработников с профессиональным праздником

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов системы органов и организаций социальной защиты с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь - социально ориентированное государство, которое базируется на принципах справедливости, гарантирует необходимую поддержку каждой семье, каждому человеку. Социальные работники защищают интересы наших граждан, уделяя много внимания тем, кто из-за различных обстоятельств не может сам о себе позаботиться: людям с ограниченными возможностями, детям, старикам", - говорится в поздравлении.

Этот непростой ежедневный труд требует от представителей вашей профессии особого терпения, милосердия, умения сопереживать. Такие качества очень ценны во время борьбы с пандемией коронавируса, когда вы помогаете не только в силу служебных обязанностей, но и по зову сердца, бескорыстно. Убежден, что так будет и впредь", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам системы социальной защиты крепкого здоровья, удачи во всех добрых начинаниях, счастья и благополучия.-0-