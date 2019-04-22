Лукашенко поздравил Зеленского с избранием на пост Президента Украины

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что совместные усилия позволят сохранить на долгое время и углубить позитивную динамику двустороннего сотрудничества, а деятельность Владимира Зеленского в качестве руководителя государства будет способствовать процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Зеленскому крепкого здоровья и осуществления всех планов на благо дружественного украинского народа.-0-