Лукашенко поздравил Зузану Чапутову с избранием Президентом Словакии

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Зузану Чапутову с избранием на пост Президента Словацкой Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Рассчитываю на дальнейшее развитие диалога между Беларусью и Словакией и продолжение сотрудничества во всех сферах двустороннего интереса", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что при поддержке Зузаны Чапутовой конструктивное белорусско-словацкое взаимодействие станет более значимым на благо народов обеих стран.-0-