Лукашенко поздравил Зузану Чапутову с избранием Президентом Словакии

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Зузану Чапутову с избранием на пост Президента Словацкой Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Рассчитываю на дальнейшее развитие диалога между Беларусью и Словакией и продолжение сотрудничества во всех сферах двустороннего интереса", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что при поддержке Зузаны Чапутовой конструктивное белорусско-словацкое взаимодействие станет более значимым на благо народов обеих стран.-0-
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