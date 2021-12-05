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Президент
05 декабря 2021, 17:52

Лукашенко поздравили с круглой датой - 10 тыс. дней на посту Президента

Фото с официального сайта Президента Республики Беларусь
Фото с официального сайта Президента Республики Беларусь

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президента Беларуси Александра Лукашенко поздравили с круглой датой - 10 тыс. дней на президентском посту. Об этом пишет Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

"Пул поздравляет Первого с круглой датой - 10000 дней в должности Президента Беларуси. Впрочем, почему только Первого?! Всех белорусов поздравляем!" - говорится в публикации ресурса.

10 июля 1994 года после сложной борьбы с пятью другими кандидатами Александр Лукашенко был избран Президентом Республики Беларусь. Во втором туре голосования, где его соперником стал Председатель Совета Министров В.Кебич, Александра Лукашенко поддержали 80,3% принявших участие в голосовании граждан. Первые годы президентства полностью были посвящены выполнению главного обещания, данного избирателям, - "отвести страну от пропасти", отмечается в биографии главы государства на его интернет-портале.

9 сентября 2001 года Александр Лукашенко вновь избран Президентом Республики Беларусь. Уже в первом туре голосования действующий Президент получил 75,6% голосов избирателей. Основным приоритетом второго президентского срока Александра Лукашенко стало укрепление национальной государственности на основе ускоренного социально-экономического развития страны. В итоге Беларусь первой на постсоветском пространстве преодолела экономическую разруху.

19 марта 2006 года состоялись выборы Президента Республики Беларусь. Александр Лукашенко был избран на третий срок, получив поддержку 83% избирателей. Следующие пять лет активное экономическое развитие было направлено на улучшение качества жизни людей, борьбу с бюрократизмом. Беларусь в полной мере сформировалась как развитое социальное государство.

Убедительную победу - 79,6% голосов избирателей - Александр Лукашенко одержал 19 декабря 2010 года и был переизбран на пост главы белорусского государства. Широкомасштабная модернизация и техническое переоснащение позволили успешно преодолеть последствия мировых экономических кризисов. Президент выступил инициатором евразийских интеграционных проектов. В Минске заключаются соглашения о прекращении огня в Украине. Беларусь получает признание как донор международной безопасности.

11 октября 2015 года Александр Лукашенко вновь избран Президентом Республики Беларусь, получив поддержку 83,5% избирателей. Беларусь переходит на новый технологический этап: развивается цифровая экономика и атомная энергетика, реализуются масштабные инвестиционные проекты в различных сферах. В сложных международных условиях Беларусь отстаивает свои национальные интересы, укрепляет суверенитет и независимость, позиции на интеграционных площадках.

На президентских выборах 9 августа 2020 года за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. В Беларуси, несмотря на имеющиеся вызовы (в том числе под влиянием пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса в мире), обеспечивается устойчивая работа экономики, сохраняется социальная направленность. Дан старт процессу важных общественно-политических преобразований. Во внешней политике страна остается открытой для конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми без исключения партнерами, сохраняя приверженность имеющимся союзническим отношениям, отмечается на президентском интернет-портале.-0-

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