Лукашенко: праздник Рождества объединяет миллионы христиан в самых светлых и чистых мыслях

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных христиан с Рождеством Христовым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

"Этот праздник объединяет миллионы христиан в их самых светлых и чистых мыслях. Пробуждает в сердцах лучшие чувства - любовь к ближнему, милосердие, веру в торжество добра. Укрепляет семейные узы и согласие в обществе", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал соотечественникам, чтобы великолепие рождественских дней подарило им радость общения с близкими, придало духовных сил в благородных стремлениях и начинаниях во имя людей, родной Беларуси и мира на Земле.

Поздравление Президента Беларуси с Рождеством Христовым

Православным христианам Беларуси

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Этот праздник объединяет миллионы христиан в их самых светлых и чистых мыслях. Пробуждает в сердцах лучшие чувства - любовь к ближнему, милосердие, веру в торжество добра. Укрепляет семейные узы и согласие в обществе.

Пусть великолепие рождественских дней подарит вам радость общения с близкими, придаст духовных сил в благородных стремлениях и начинаниях во имя людей, родной Беларуси и мира на Земле.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и душевного тепла.

Александр Лукашенко.-0-