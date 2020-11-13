Лукашенко предлагает сохранить в Минске переговорную площадку по ситуации на востоке Украины

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает продолжить проведение в Минске встреч трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом белорусский лидер заявил в интервью СМИ Беларуси и ближнего зарубежья, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что Минск был и остается удобной во многих смыслах площадкой для проведения переговоров ТКГ: "А где вы найдете лучшую площадку? В Нур-Султан полетите? Это далеко. Непонятно, зачем. Наверное, не очень удобно. А здесь - треугольник Киев - Москва - Минск. Час - и вы здесь, переговорили, разлетелись".

Президент предположил, что в Минске возможно обсуждение не только украинской повестки, но также и актуальных вопросов трехсторонних взаимоотношений Беларуси, Украины и России. "Навязали столько проблем Украине и Беларуси, что может быть и трехсторонний диалог. Хотя я всегда настаивал и Путину говорил, и Порошенко в свое время: давайте втроем сядем и решим украинскую проблему. Не ОБСЕ, никто, мы ее должны были решить. Порошенко на это не пошел, - сказал Александр Лукашенко. - Поэтому если вы и дальше хотите вести диалог здесь, мы обеспечим для вас всяческие условия - для тех, кто будет принимать участие в диалоге".

Вместе с тем глава белорусского государства не исключает и вариант отказа от минской площадки. "Мы вас всем необходимым обеспечиваем - только договаривайтесь. Но если не хотите - не надо. Баба с возу - коню легче. Не хотите - не приезжайте", - заметил Президент.-0-