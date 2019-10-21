Лукашенко предлагает Свердловской области расширить производственную кооперацию в машиностроении

21 октября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым предложил расширить производственную кооперацию в машиностроительной отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

"В уральском регионе мы работаем давно и успешно", - сказал глава государства. Белорусская продукция хороша известна как в области, так и за ее пределами.

"Заметную долю в объемах взаимной торговли занимают наши совместные проекты в области энергетики. На Урале произведено 60% турбин, которые мы используем в Беларуси, - отметил Президент. - Большой потенциал для расширения производственной кооперации имеется в машиностроительной отрасли. Например, белорусское предприятие "Белкоммунмаш" может организовать у вас всю линейку модернизации трамваев, притом цены будут ниже по сравнению с российскими компаниями".

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Свердловской области динамично развивается. По итогам 2018 года товарооборот достиг $431,3 млн, что на 17,6% больше уровня 2017 года. В январе-августе этого года товарооборот составил $305,9 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,6%. При этом экспорт вырос на 13,4%, достигнув $154,2 млн, импорт - на 5,9% ($151,7 млн). Существенно увеличились поставки из Беларуси жидких кристаллов и лазеров - на 73,5%, или на $5,3 млн. Основу экспорта сформировали также поставки в Свердловскую область сыра и творога, труб и бесшовных профилей из черных металлов, грузовых автомобилей, электрических трансформаторов и пластмассовой тары. В регионе работают прямые субъекты товаропроводящих сетей, созданные с участием белорусского капитала, действует дилерская сеть ряда предприятий, в том числе машиностроения и легкой промышленности.

/Будет дополнено/.-0-