8 декабря, Столбцы /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с коллективом Столбцовской центральной районной больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я так думаю (не знаю, поддержите вы или нет): Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, повестка Всебелорусского народного собрания будет окончательно сформирована после рождественских праздников. Само мероприятие пройдет в конце января - начале февраля.

Глава государства также предложил избирать делегатов на пятилетний срок. Роль их будет значительно выше. "Если растворить полномочия Президента, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех стабилизировал, - подчеркнул он. - Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать".

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