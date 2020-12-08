Лукашенко прокомментировал решение МОК о введении санкций

8 декабря, Столбцы /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с работниками Столбцовской центральной районной больницы прокомментировал решение Международного олимпийского комитета о введении санкций в отношении главы белорусского государства и Национального олимпийского комитета страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах (Томас Бах, глава МОК. - Прим. БЕЛТА) и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Ну так вы меня поддерживаете в этой политике в подавляющем большинстве, и я защищаю свою страну. Я защищаю вас. За что же меня наказывать, чтобы я не принимал участия в каких-то мероприятиях... Да я 25 лет не принимал в них участия, переживу и дальше! Но зачем же вы так поступаете? И потом, вы что, собрали Международный олимпийский комитет, все страны, сотню с лишним, обсудили эту тему? Боятся из-за ковида высунуть нос из норы!" - сказал Александр Лукашенко.

"Ладно я, переживу. Но детей вы зачем трогаете?! - продолжил глава государства. - Ну какие санкции они ввели? Не приглашать на мероприятия? Я 25 лет к вам не ездил и выдержу, не поеду. Меня больше всего задело - дети. Абсолютно безосновательно".

Президент напомнил о решении МОК, принятом в 2016 году, о временном отстранении Паралимпийского комитета России от участия в Паралимпиаде в Бразилии. "Помните, они когда-то против России всем фронтом пошли? Американцы крикнули "фас", и они поперли, - сказал белорусский лидер. - Посмотрим, поддержит ли нас Россия".

"Вот такой "справедливый" у нас мир!.. Запомните: нет справедливости в мире. Если ты выстраиваешь справедливую политику, никому не нужен будешь, ты будешь врагом", - подытожил глава государства.-0-