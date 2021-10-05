Лукашенко предложил закрепить яблоневые сады за университетами и школами

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании о ходе сельскохозяйственных работ в стране предложил закрепить яблоневые сады за университетами и школами, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас школьники уже даже в деревне не знают, что такое земля, почва. Они уже не умеют работать. А раньше у каждого были подсобные хозяйства, в каждой школе. И дети заготавливали себе на всю зиму до следующего урожая и морковь, и свеклу, и капусту - то, что нужно к столу", - отметил Александр Лукашенко.

За университетами и школами могли быть закреплены сады с плодовыми культурами, сказал глава государства. "Гектаров 15-20. И они уберут это. Мы забудем, что такое польское яблоко: своих яблок будет достаточно. Элементарно вроде, но не делаем", - констатировал Президент.-0-