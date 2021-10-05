Лукашенко предостерег правительство от перебоев с поставкой сахара

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании о ходе сельскохозяйственных работ в стране высказался о перебоях с поставками сахара в магазины, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко заметил, что недавно появились сообщения о перебоях с поставками сахара в магазины. Этой информации Президент удивился. "С чего бы вдруг? Запасы на складах огромные, и переработку начали. И вдруг что-то там обвалилось. Смотрите, мужики, еще раз обвалится - этот обвал будет от торговых сетей до правительства", - предупредил глава государства.

"Я понимаю, если какое-то несчастье и чего-то не хватает. Видите ли, "не успели завезти, логистика подвела". Это что, в Великобритании? Где водителей не хватает, чтобы топливо завезти на заправку. Так я не Джонсон (премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. - Прим. БЕЛТА), я же знаю, откуда ноги растут. Поэтому смотрите, чтобы у нас ни по ценообразованию, ни по поставкам в магазины для населения не было перебоев с товарами", - потребовал Александр Лукашенко.-0-