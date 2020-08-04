Лукашенко предостерегает молодежь от принятия необдуманных решений под влиянием эмоций

4 августа, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию обратился к молодежи и предостерег от принятия необдуманных решений под влиянием эмоций, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в стране за время независимости воспитали свободомыслящих и небезразличных людей. "Где-то за это и получили, - обратил внимание Президент. - Именно на чувствах справедливости и небезразличия наших молодых людей сейчас и строятся противниками недобросовестные технологии вовлечения молодежи в политический процесс. При этом акценты смещаются из плоскости рационального осмысления и понимания конечной цели в плоскость эмоционального восприятия единичных событий, картинок в соцсетях, видеороликов в пабликах".

"Типа "не будь рабом", "мы народ, а не народец", "не дай украсть свой голос"... Легко запоминается, легко произносится. Услышал - и сразу понес в массы, не надо осмысливать, - привел примеры Александр Лукашенко. - А осмысливать нужно, чтобы потом, по прошествии времени, не было больно за принятые под влиянием эмоций решения. Никто не собирается красть ничьи голоса, как бы нас ни упрекали в цензуре. Мы сами создали страну, где голос молодежи слышен как никогда".

"В том числе голос группы выпускников Лицея БГУ, которому в свое время были даны уникальные преференции со стороны государства, - продолжил Президент. - Построено новое, оборудованное по высшему классу здание в центре города, собраны ведущие специалисты-преподаватели, отлажена система поступления, где решают не связи и возможность привилегированной подготовки, а знания и старания абитуриентов. В таких учреждениях мы и воспитали новое свободное поколение (которое нас теперь и упрекает)". Глава государства сравнил это с отношениями детей и родителей, когда в какой-то момент ребенок говорит, что устал от опеки и вообще не сильно-то просил о нем заботиться. "К счастью, всегда приходит момент, когда ребенок возвращается и говорит родителям спасибо. Но для этого важно, чтобы, уходя во взрослую жизнь, он не сжигал родительский дом, чтобы потом было куда вернуться и не рыдать на пепелищах", - сказал Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих собственных. "Поэтому прошу: сохраняйте рассудок холодным, под каким бы предлогом вас ни вовлекали в политические игры, - подчеркнул он. - Музыканты будут и дальше писать песни, картины переживут людей и будут радовать многие поколения, символы - как часть истории и культуры - никто не запретит и не забудет, мова назаўжды будзе не толькi ў кожным нашым сэрцы, але i застанецца падмуркам дзяржаўнай незалежнасцi".

Президент еще раз акцентировал внимание родителей на необходимости в нынешней непростой ситуации проследить за поведением детей. "Надо уберечь молодежь от пагубных поступков. Ничего у этих кукловодов не получится, просто пострадают наши люди", - сказал глава государства.-0-