16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Турцию. Самолет главы государства приземлился в Международном аэропорту Анкары Эсенбога, сообщает корреспондент БЕЛТА.

У трапа самолета Александра Лукашенко встретили министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, руководство Анкары и Анкарской провинции, военный комендант города.

После официальной церемонии встречи с участием роты почетного караула глава государства направился в Аныткабир - Мавзолей Ататюрка, где возложил венок к усыпальнице национального лидера, основателя и первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля.

Сегодня глава белорусского государства проведет переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран обсудят политические вопросы, развитие торгово-экономического взаимодействия, его наполнение новыми взаимовыгодными проектами. Особое внимание будет уделено инвестиционному сотрудничеству и мерам по обеспечению сбалансированной торговли.

Мавзолей Мустафы Кемаля - важнейший историко-культурный комплекс в Анкаре. За вклад в создание современной Турции и развитие национального самосознания турок его называют Ататюрк (отец турков). За 15 лет его правления в каждом населенном пункте была построена школа, арабский алфавит заменен на латинский, религия отделена от государства, законодательство переписано под международные стандарты, женщины получили равные права с мужчинами.

Мустафа Кемаль умер в 1938 году. Мавзолей был заложен в 1944-м, его строительство завершилось через девять лет. Общая площадь комплекса составляет 750 тыс. кв.м. Церемониальная площадь может вместить 15 тыс. человек. В здании расположено 10 симметричных башен, символизирующих важнейшие идеи Ататюрка. Тело Мустафы Кемаля покоится в нижней части мавзолея под 40-тонным надгробным камнем. В сосуды около гробницы положена земля из разных регионов Турции. Рядом с мавзолеем находится Музей Ататюрка, в котором выставлены его личные вещи и книги.-0-