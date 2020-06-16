Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Гродно

ОАО "Гродно Азот". Фото из архива
Новости темы " Рабочие поездки Президента"
16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Гродненскую область.
Планируется, что в Гродно белорусский лидер встретится с активом области, а затем посетит ОАО "Гродно Азот". Речь пойдет о социально-экономическом развитии региона и названного предприятия.-0-
Лукашенко о развитии Беларуси: жить можно, надо только чтобы побыстрее все вышли из пандемии
"Жить можно. Надо только чтобы побыстрее вышли все из этой пандемии. Потому что экономика экспортно ориентированная. Чем быстрее откроется мир после этой болезни, тем лучше будет для Беларуси", - подчеркнул Президент.