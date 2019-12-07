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Президент
07 декабря 2019, 11:27

Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

7 декабря, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту города Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что во второй половине дня состоится встреча белорусского лидера с Президентом России Владимиром Путиным. Стороны рассмотрят актуальные вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества.

Накануне в Сочи состоялась встреча премьер-министров Беларуси и России Сергея Румаса и Дмитрия Медведева, на которой стороны обсуждали соответствующую тематику в преддверии переговоров на высшем уровне. В частности, рассматривались нерешенные вопросы по интеграции в Союзном государстве. По состоянию на утро 6 декабря оставалось согласовать 16 вопросов по интеграционным картам. После встречи один на один переговоры продолжились в расширенном формате с участием правительственных делегаций. С белорусской стороны участвовали первый вице-премьер Дмитрий Крутой, вице-премьер Игорь Ляшенко, министр финансов Максим Ермолович, министр энергетики Виктор Каранкевич, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков и другие руководители госорганов.

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"Рад очередной встрече, возможности обсудить вопросы, по которым не удалось договориться нашим министрам", - сказал Сергей Румас.

Ранее в обращении к парламентариям Александр Лукашенко рассказал некоторые подробности о предстоящей встрече с Владимиром Путиным и коснулся проблематики в отношениях двух стран. Работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом дорожных карт, а также рядом соглашений по чувствительным для обеих сторон вопросам находится на завершающей стадии, сказал 5 декабря глава белорусского государства, но оставался не решен ряд принципиальных вопросов, в частности, по газу и нефти.

Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным и проблематике в отношениях с РоссиейЛукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным и проблематике в отношениях с Россией
Глава государства акцентировал внимание, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.

"Нам надо только одно - равные условия для наших субъектов хозяйствования, - подчеркнул белорусский лидер. - Даже если это конкуренция, то условия должны быть нормальные".

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Глава государства констатировал, что двусторонние отношения с Россией развиваются по-разному. "Мы можем где-то спорить, где-то не соглашаться друг с другом, но в конечном итоге мы всегда были, остаемся и, уверен, останемся союзниками", - пояснил он.

Президент заверил, что, работая с Россией над рядом документов, в Беларуси исходят прежде всего из интересов своего государства и белорусского народа. "Именно такого подхода намерены придерживаться на предстоящих переговорах, - заверял Александр Лукашенко. - Никто никогда не подпишет те документы, которые нам принесут вред".

Президент также акцентировал внимание, что на повестке дня переговорного процесса о развитии интеграции вообще нет политических вопросов, и об этом не ведется речи. "Если кто-то переживает, что завтра будет общий парламент, на эту тему даже разговоров нет. Если кто-то переживает за то, что завтра у нас будет президент не Лукашенко, а кто-то другой (я имею в виду сейчас, без выборов), тоже не переживайте. Мы не ведем диалог по политическим вопросам", - заверил он.

Лукашенко о переговорах с Россией: никто никогда не подпишет документы, которые нам принесут вред
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в обращении к парламентариям, комментируя отношения Беларуси и России.

Глава государства в то же время подчеркнул, что Россия является стратегическим партнером Беларуси. "Там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем", - заявил глава государства.

Лукашенко: Россия - наш стратегический партнер, и там живут наши братьяЛукашенко: Россия - наш стратегический партнер, и там живут наши братья
"Скажу главное, Российская Федерация - наш стратегический партнер, и там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем", - подчеркнул глава государства.

При этом белорусский лидер призвал с пониманием относиться к порой возникающим трудностям в двусторонних отношениях и на переговорном треке. "Да, Россия велика. Даже в руководстве России люди разные. Кому-то хочется так, кому-то эдак. Кто-то в силу своих интересов личностных и прочих начинает что-то подкручивать, закручивать. И я это вижу. Я это вижу и контролирую процесс. И окончательное решение мы будем принимать вдвоем. Согласно их и нашей конституции", - сказал в обращении к парламентариям белорусский лидер.

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"Цена нынешних переговоров, определения дальнейшего сосуществования двух славянских государств, самых близких, очень высока. И Россию надо понимать", - подчеркнул белорусский лидер.

В начале сентября на уровне премьер-министров Беларуси и России были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. Стороны договорились о разработке 31 дорожной карты для реализации этой программы.

Примечательно, что белорусско-российские переговоры в Сочи проходят накануне 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.-0-

ДОСЬЕ: К 20-летию подписания Договора о создании Союзного государстваДОСЬЕ: К 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства
Президенты Республики Беларусь и Российской Федерации 20 лет назад подписали Договор о создании Союзного государства. Этот стратегический документ заложил основы интеграции обеих стран и придал динамичное развитие белорусско-российским отношениям.

Фото Максима Гучека и Андрея Стасевича

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