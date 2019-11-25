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25 ноября 2019, 12:08

Лукашенко приглашает шведские и финские компании к реализации проектов в Беларуси

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

25 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко приглашает шведские и финские компании к реализации в стране проектов. Об этом он заявил сегодня на встрече с министрами иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пеккой Хаависто, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что у Беларуси очень много общего с государствами Северной Европы, страны связывает длительная история торговых отношений и контактов в различных сферах. "Несмотря на отсутствие выхода к морю, наша страна тем не менее является неотъемлемой частью Балтийского региона. В копилку благополучия стран Балтии Беларусь вносит свой существенный вклад, поставляя свои грузы, обслуживая транзитные потоки в северном и южном направлениях", - сказал Александр Лукашенко.

"При этом очень важна экологическая составляющая. Я думаю, у вас к нам претензий быть не может в этом плане", - добавил белорусский лидер.

Он пригласил шведские и финские компании к реализации в Беларуси проектов в области транспорта и логистики, отметил наличие общих интересов в сферах возобновляемой энергетики, охраны окружающей среды и энергоэффективности. "Экологическая ситуация в Балтийском регионе во многом зависит от Беларуси. Поэтому приглашаю вас поддержать проекты по переработке отходов, развитию альтернативных источников энергии. Мы этим очень серьезно занимаемся", - заявил Президент.

Серьезные перспективы он также видит в сотрудничестве в лесной и деревообрабатывающей промышленности: "Применение ваших технологий и привлечение инвестиций в белорусские производства будет выгодно для всех участников. Благодаря удобному транспортному сообщению есть возможность поставлять произведенную в Беларуси продукцию на рынки Европы и Азии".

В этой связи глава государства заметил, что по его поручению уже на протяжении ряда лет изучается опыт Швеции и Финляндии в части ведения лесного хозяйства, организации деревопереработки.

Что касается двустороннего формата, Александр Лукашенко отметил, что Финляндия, как и Беларусь, не имеет значительных природных ресурсов, но самостоятельно, упорством и трудолюбием, добилась заметного прогресса. "Финны по менталитету очень похожи на белорусов. Именно поэтому вы хорошо понимаете происходящие в нашей стране процессы. Это находит свое отражение в поддержке Финляндией суверенитета и независимости Беларуси в рамках инициативы "Восточное партнерство", - сказал глава государства.

С учетом предстоящего запуска Белорусской АЭС в 2020 году Беларуси интересен опыт финляндской стороны по обеспечению безопасности строящейся атомной электростанции "Ханхикиви-1". "Тем более что ваша станция возводится по аналогичному проекту и тем же российским подрядчиком", - заметил Президент.

Обращаясь к Анн Линде, Александр Лукашенко поблагодарил ее за инициативу проведения такого совместного визита, особенно учитывая, что это первый визит руководителя шведского внешнеполитического ведомства в Беларусь. "В нашей новейшей истории были непростые эпизоды, но мы сумели их преодолеть и открыли новую страницу в отношениях. Думаю, что в этом направлении мы будем развивать наши отношения. Приветствуем активность компаний из Швеции на белорусском направлении", - заявил глава государства.

Он отметил, что концерн IKEA принял стратегию "Вперед в Беларусь" по наращиванию закупок продукции до 300 млн евро, сотрудничество Scania и БелАЗа по поставкам двигателей помогает белорусской технике выходить на рынок Евросоюза, газовые турбины из Швеции обеспечат стабильность белорусской энергосистемы после ввода АЭС, а бренд одежды H&M начал создавать в Беларуси торговую сеть.

"Наше партнерство способствует модернизации экономики, закреплению на новых рынках. Бизнес работает в правильном направлении. Давайте поддерживать это движение", - заявил Александр Лукашенко.

Он также предложил вместе подумать, что можно сделать, чтобы визит в таком формате придал импульс развитию отношений Беларуси со всей Северной Европой. "Будем рады видеть в Минске вас с коллегами из Норвегии, Дании, Исландии. Готов обсудить все интересующие вопросы. Я вас приглашаю к откровенному, искреннему разговору. Если хотите, то без всяких дипломатических канонов", - сказал Президент.-0-

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