Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС: какие предложения хочет внести Беларусь

1 октября, Ереван /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Саммит проходит в Ереване в государственной резиденции Президента Армении. Лидеры стран ЕАЭС проведут переговоры в узком и расширенном составах, во время которых обсудят вопросы экономического взаимодействия, финансовой политики, энергетики, основные направления международной деятельности и развитие сотрудничества с третьими странами. Всего на заседании планируется рассмотреть около полутора десятков вопросов.

В саммите ЕАЭС также примут участие Президент Молдовы Игорь Додон как глава государства - наблюдателя в союзе и Президент Ирана Хасан Роухани с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном в качестве почетных гостей.

Ряд вопросов, которые планируется рассмотреть на заседании Высшего Евразийского экономического совета, особенно важны для Беларуси. Ожидается, что белорусская сторона озвучит свои предложения и выдвинет ряд инициатив.

Пересмотр распределения сумм таможенных пошлин

Один из важнейших вопросов для Беларуси в повестке дня - распределение сумм ввозных таможенных пошлин между государствами. Работа по пересмотру нормативов ведется с 2017 года, каждая страна отстаивает наиболее выгодный для себя вариант. Эти вопросы неоднократно обсуждались на заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии, Евразийского межправительственного совета и Высшего Евразийского экономического совета. Однако пока странам удалось лишь сблизить подходы к определению методики расчета нормативов распределения.

Сейчас нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин установлены в следующих размерах: Армения - 1,22%, Беларусь - 4,56%, Казахстан - 7,055%, Кыргызстан - 1,9%, Россия - 85,265%. Они действуют до конца этого года.

Почему Беларусь предлагает пересчитать нормативы? Во-первых, в августе 2018 года перестал действовать норматив для Кыргызстана, установленный во время его присоединения к ЕАЭС. Норматив для него определялся без расчетов, чтобы экономика страны быстрее адаптировалась к членству в союзе. Позже нормативы для Кыргызстана продлили до конца 2019 года: к этому сроку государства ЕАЭС планировали выработать общие подходы. Однако до сих пор страны не определились, за какой период надо рассчитывать нормативы распределения таможенных пошлин. Последнее обсуждение состоялось 9 августа на заседании Евразийского межправительственного совета. Партнеры Беларуси предварительно согласились увеличить норматив для нее на 0,3 процентного пункта - до 4,86%. В таком случае доходы белорусского бюджета возрастут на $37 млн ежегодно.

Окончательное решение остается за главами государств. Если страны не придут к консенсусу, механизм распределения ввозных таможенных пошлин будет действовать в отношении импорта четырех стран ЕАЭС без участия Кыргызстана. Тогда норматив для Беларуси составит 4,65%, а доходы бюджета увеличатся на $0,6 млн.

Устранение изъятий и ограничений в ЕАЭС

Всего в Евразийском экономическом союзе зафиксировано 52 изъятия и ограничения. Беларусь борется с ними уже не один год, однако, несмотря на принятую дорожную карту, удалось устранить лишь одно изъятие. Кроме того, растет количество барьеров - их уже 19.

Сегодня на саммите главы государств должны определиться, где и когда пройдет очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Беларусь хочет инициировать рассмотрение на очередном саммите отмену барьеров, изъятий и ограничений. По ее мнению, надо провести ревизию выполненных и невыполненных договоренностей, достигнутых при подписании Договора о ЕАЭС.

Председательство Беларуси в ЕАЭС

В феврале 2020 года председательство в Евразийском экономическом союзе перейдет к Беларуси. Одновременно страна получит право назначить на четыре года своего председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии. Еще один кандидат от Беларуси получит по квоте министерскую должность в ЕЭК. Кто займет эти должности и за что конкретно будет отвечать белорусский министр в Евразийской экономической комиссии, пока неизвестно.

В настоящее время от Беларуси в Коллегии ЕЭК работают министр по промышленности и АПК Александр Субботин и министр по техническому регулированию Виктор Назаренко.

Одной из самых важных должностей в комиссии считается позиция министра по торговле: у него достаточно полномочий, чтобы воздействовать на торговлю стран ЕАЭС. Сейчас эту должность занимает российская чиновница Вероника Никишина. Вполне возможно, что Беларусь и Россия смогут обменяться квотными должностями.-0-