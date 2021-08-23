Лукашенко принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по Афганистану

Совет коллективной безопасности в соответствии со статьей 13 Устава ОДКБ является высшим органом организации. Совет рассматривает принципиальные вопросы деятельности организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей. В состав совета входят главы государств-членов. В заседаниях совета могут принимать участие министры иностранных дел, министры обороны, секретари советов безопасности государств-членов, генеральный секретарь организации, полномочные представители государств-членов при организации и приглашенные лица.-0-









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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Афганистане. Мероприятие проводится в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.Вместе с главой белорусского государства в видеосаммите от Беларуси принимают участие государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, министр иностранных дел Владимир Макей и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич. Как уточняет Telegram-канал "Пул Первого", министр обороны Беларуси Виктор Хренин находится в командировке в Москве.Мероприятие проводится по инициативе России. Помимо лидеров стран ОДКБ участие в саммите принимает и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Как сообщалось БЕЛТА, 16 августа был опубликован комментарий генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася в связи с резким изменением ситуации в Афганистане. "Стремительное наступление движения "Талибан", переход под его контроль основной части территории Афганистана, включая государственные границы и столицу - город Кабул, а также фактическая смена власти в стране, существенно влияют на обстановку в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают глубокую обеспокоенность", - отмечалось в нем.В ОДКБ внимательно отслеживают развитие ситуации на таджикско-афганской границе. Главной целью организации в складывающихся условиях остается обеспечение безопасности государств - членов ОДКБ. Приоритет в деятельности организации при этом по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам.Как заявлял Станислав Зась, в случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республики Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами. Вместе с тем на тот момент заявлялось о полном контроле таджикскими силовыми структурами обстановки на границе с Афганистаном и отсутствии необходимости в задействовании механизмов ОДКБ.Уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы.Ожидается, что ситуация вокруг Афганистана также будет одним из главных вопросов обсуждения в ходе предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в середине сентября в столице Таджикистана - городе Душанбе.