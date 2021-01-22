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22 января 2021, 11:21

Лукашенко принял с докладом губернатора Могилевской области

Александр Лукашенко и Леонид Заяц
Александр Лукашенко и Леонид Заяц

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как мы и договаривались при назначении вас на должность, главная задача перед губернатором Могилевщины - вывести область на определенный уровень. Как я тогда сказал, в хвосте плестись Могилевская область не должна", - отметил Александр Лукашенко.

По словам Президента, результаты работы области хоть и нельзя назвать впечатляющими, но они достаточно высокие.

"Вы по своему ВРП сработали примерно на 101%. Неплохой показатель, в этом отношении надо отдать должное. Но все остальные показатели у нас желают быть лучше. Поэтому видеть только положительное и не обращать внимания на то, где надо напрячься, будет неправильно: мы просто остановимся в развитии. Будем считать, что прошлый год (это признано во всем мире) не является критерием, эталоном для того, чтобы делать какие-то выводы. Будем смотреть в будущее. Но то, что вам удалось расшевелить могилевчан, это неоспоримый факт", - заявил глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

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