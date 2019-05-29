Лукашенко принял участие в саммите ЕАЭС в Казахстане

29 мая, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в саммите глав государств Евразийского экономического союза, который прошел в столице Казахстана Нур-Султане, передает корреспондент БЕЛТА.

По прибытии во Дворец Независимости его приветствовал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После церемонии фотографирования лидеры стран приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое прошло в узком и расширенном составах.

Нынешнее заседание ВЕЭС в Нур-Султане носило юбилейный характер. Мероприятие приурочено к двум датам: 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летию идеи евразийской интеграции. В заседании приняли участие члены ВЕЭС, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который стал Почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета.

Кроме того, на заседании в широком составе к лидерам государств союза присоединились Президент Молдовы Игорь Додон в качестве главы государства - наблюдателя при ЕАЭС, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в качестве почетного гостя, а также председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Открыл заседание Касым-Жомарт Токаев, который особо отметил вклад первого Президента Казахстана в становление и развитие евразийской интеграции. "Учитывая его исторический вклад в становление Евразийского экономического союза, Президент России Владимир Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу звание Почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета", - сказал он. Касым-Жомарт Токаев выразил признательность российскому лидеру за эту инициативу, а также всем партнерам по союзу за ее единодушную поддержку.

Юбилейное заседание прошло под председательством Армении. Премьер-министр этой страны Никол Пашинян подчеркнул, что ЕАЭС планомерно развивается, открывая все новые возможности для бизнесов и экономик стран-участниц. Расширяется круг международных партнеров. Премьер-министр в качестве примера привел целый ряд стран, с которыми либо уже вступили в силу соглашения, либо ведутся переговоры по различным вопросам сотрудничества. В их числе Китай, Иран, Вьетнам, Сингапур, Египет, Сербия. "Надеюсь, что переговорные процессы приведут к конкретным результатам, открывая новые возможности для наших экономик, - подчеркнул он. - Наша цель сейчас - работать над дальнейшим развитием ЕАЭС, сделать его более эффективным и более привлекательным для наших международных партнеров".

Повестка дня включала вопросы интеграции, макроэкономики, международного экономического сотрудничества с третьими странами, торговли, электроэнергетики, таможенного регулирования, финансовой политики, единого рынка услуг, цифровизации экономик стран ЕАЭС, промышленного сотрудничества, конкуренции. Члены ВЕЭС обсудили реализацию цифровой повестки, основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2019-2020 годы и другие вопросы.

Принято совместное заявление по случаю пятилетия подписания договора о союзе, подписан международный договор о формировании общего рынка электроэнергии ЕАЭС.-0-