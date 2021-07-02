Лукашенко присвоил генеральские звания

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинского, специального и персонального званий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Полковнику Андрею Матиевичу присвоено очередное воинское звание генерал-майора.

Полковнику юстиции Сергею Удовикову присвоено очередное специальное звание генерал-майора юстиции.

Персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга Президент присвоил начальнику Витебской таможни Павлу Лобачеву.-0-