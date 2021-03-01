Лукашенко присвоил генеральские звания силовикам и новому президенту НОК

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта подписал указы о присвоении специального и воинских званий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Полковникам Владимиру Куприянюку, Роману Подлиневу, Николаю Карпенкову, Дмитрию Шахраеву, Андрею Павлюченко присвоено очередное воинское звание генерал-майора. Виктору Лукашенко присвоено очередное воинское звание генерал-майора запаса.

Очередное специальное звание генерал-майора милиции глава государства присвоил полковнику милиции Геннадию Казакевичу.-0-