2 мая, Туров /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что очень любит праздник Светлой Пасхи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я очень люблю этот праздник по многим причинам", - сказал глава государства.

Он отметил, что за долгие годы служения на посту Президента те или иные протокольные мероприятия могут приедаться. "А вот этот миг (посещение храма в Пасху. - Прим. БЕЛТА) всегда оставляет очень хороший след в моем сердце, моей памяти. Он короткий, но очень значимый и любимый нашими людьми", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко поблагодарил Митрополита Вениамина и других служителей церкви за мужество и стойкость, особенно в конце прошлого года. "Православная церковь в целом вела себя достойно и заняла солидную позицию. Народ это оценил и еще оценит. Оценки впереди, потому что большое видится на расстоянии, - сказал Президент. - Все было непросто. Но Бог нам помог, как я сказал, пока мы с ним в сердце и наших помыслах. Еще раз благодарю нашу Православную церковь за ваше мужество, за стойкость. Вы воистину показали, что вы рядом с народом".-0-