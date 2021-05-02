ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 2 мая 2021
Минск Переменная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:41 В Бухаресте смягчили ограничительные меры В мире
13:26 Митрополит Вениамин: следование заветам Спасителя - залог мирного и доброго будущего Беларуси Общество
12:35 Лукашенко признался, что очень любит праздник Светлой Пасхи Президент
12:25 Лукашенко призвал граждан к созиданию с молитвой о Беларуси и любовью в сердцах Президент
12:23 Лукашенко передал в дар церкви воссозданную святыню - напрестольный Туровский крест Президент
12:15 За сутки в Беларуси зарегистрирован 1081 пациент с COVID-19, выписаны 1383 Общество
12:02 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 мая из-за сильного ветра Общество
11:50 Лукашенко в Пасху посетил храм в Турове Президент
11:33 Число больных COVID-19 в России за неделю превысило количество вылечившихся В мире
11:17 Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю Технологии
11:05 В Индии зафиксировали максимальное число смертей из-за коронавируса в сутки В мире
10:54 Двое мужчин погибли при пожаре в Ушачском районе Происшествия
10:50 ФОТОФАКТ: Весенний фестиваль "Бельтайн" прошел в Ботаническом саду Культура
10:45 "Барселона" и "Спортинг" вышли в финал Лиги чемпионов по мини-футболу Спорт
10:34 Белорусский хоккеист Егор Шарангович стал третьей звездой матча чемпионата НХЛ Спорт
10:22 В Афганистане произошло возгорание бензовозов: 9 человек погибли, 14 пострадали В мире
10:10 Хоккеисты юниорской сборной Беларуси уступили Канаде в матче группового раунда ЧМ Спорт
10:01 Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках в Минске Регионы
09:51 Белорусские гандболисты завершат квалификацию ЧЕ матчем с Латвией Спорт
09:46 Белоруски Елена Фурман и Татьяна Гончарова завоевали серебро КМ по академической гребле Спорт
09:34 На первомайских демонстрациях в Берлине пострадали 30 полицейских В мире
09:29 Спортсмены гомельского лицея МЧС выиграли турнир по мини-футболу Спорт
09:10 В Беларуси начинается регистрация на ЦТ Общество
09:00 Православные верующие празднуют Светлое Воскресение Христово - Пасху Общество
07:00 Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с Пасхой Президент
07:00 Лукашенко: пусть духовный подъем праздника Пасхи поможет в добрых делах, принесет мир, согласие и счастье Президент
00:59 ФОТОФАКТ: Пасхальное богослужение в Бресте Регионы
00:30 Более 870 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки В мире
01.05.21
01.05.21 23:59 Синоптики предупредили о приближении к Земле сильной солнечной бури В мире
01.05.21 23:33 Португалия продлила ограничения на авиаперелеты до 16 мая В мире
Все новости
Все новости
Президент
02 мая 2021, 12:35

Лукашенко признался, что очень любит праздник Светлой Пасхи

2 мая, Туров /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что очень любит праздник Светлой Пасхи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я очень люблю этот праздник по многим причинам", - сказал глава государства.

Он отметил, что за долгие годы служения на посту Президента те или иные протокольные мероприятия могут приедаться. "А вот этот миг (посещение храма в Пасху. - Прим. БЕЛТА) всегда оставляет очень хороший след в моем сердце, моей памяти. Он короткий, но очень значимый и любимый нашими людьми", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко поблагодарил Митрополита Вениамина и других служителей церкви за мужество и стойкость, особенно в конце прошлого года. "Православная церковь в целом вела себя достойно и заняла солидную позицию. Народ это оценил и еще оценит. Оценки впереди, потому что большое видится на расстоянии, - сказал Президент. - Все было непросто. Но Бог нам помог, как я сказал, пока мы с ним в сердце и наших помыслах. Еще раз благодарю нашу Православную церковь за ваше мужество, за стойкость. Вы воистину показали, что вы рядом с народом".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко Пасха
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Лукашенко призвал граждан к созиданию с молитвой о Беларуси и любовью в сердцах
Лукашенко передал в дар церкви воссозданную святыню - напрестольный Туровский крест
Лукашенко в Пасху посетил храм в Турове
Фото из архива ТАСС Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с Пасхой
Фото из архива Лукашенко: пусть духовный подъем праздника Пасхи поможет в добрых делах, принесет мир, согласие и счастье
Александр Ефремов. Фото из архива Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Александра Ефремова с 70-летием
Главное
Лукашенко передал в дар церкви воссозданную святыню - напрестольный Туровский крест
Православные верующие празднуют Светлое Воскресение Христово - Пасху
Повышаются некоторые размеры пенсий и детские пособия – что еще изменится в мае
В Беларуси начинается регистрация на ЦТ
Топ-новости
Лукашенко: пусть духовный подъем праздника Пасхи поможет в добрых делах, принесет мир, согласие и счастье
Лукашенко признался, что очень любит праздник Светлой Пасхи
Митрополит Вениамин: следование заветам Спасителя - залог мирного и доброго будущего Беларуси
Белоруски Елена Фурман и Татьяна Гончарова завоевали серебро КМ по академической гребле
ФОТОФАКТ: Весенний фестиваль "Бельтайн" прошел в Ботаническом саду
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1081 пациент с COVID-19, выписаны 1383
Работники всех отраслей выступили с требованием отменить незаконные санкции - ФПБ
Макей: ситуация в Беларуси стабилизировалась и нормализовалась
ФОТОФАКТ: Межрегиональный автопробег "Дорогами войны - дорогами победы"
Белорусские силачи Хоронеко и Заславский установили мировые рекорды
Клишевич: в 2020 году ценности труда оппозиция пыталась подменить "благосостоянием" через стачки и забастовки
Пенсионерам с 1 мая предоставляется скидка на проезд в электричках
КГБ прокомментировал расследование дела о попытке захвата государственной власти
Детская железная дорога открыла сезон летних перевозок
Виктория Азаренко победила на старте турнира в Мадриде
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.